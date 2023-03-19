Покатався на авто по місту: Путін після Криму прилетів серед ночі до Маріуполя

Березень, 19 в 8:46

Уночі 19 березня президент РФ Володимир Путін нібито відвідав поки що окупований Маріуполь Донецької області.

Коротке повідомлення про це з’явилось вранці на сайті Кремля.

У пресслужбі президента РФ заявили, що Путін “оглянув кілька об’єктів міста, а також поспілкувався із місцевими жителями”.

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Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, очільник Кремля прилетів до міста гвинтокрилом із Криму, де йому “дали покататись на авто по проспекту Миру та вздовж моря”.

– Вигуляли філармонією, де прибрали встановлені раніше клітки для “трибуналу над азовцями”. Та провели по “потемкинской деревне” в кварталі, що будує Міноборони Московії. Після цього опудало повезли в Ростов. Як символічно, – переповідає деталі “візиту” Путіна радник мера Маріуполя.

Під час “телешоу”, зазначає Петро Андрющенко, небо було перекрито авіацією, а в більшості районів міста було вимкнено мобільний зв’язок.

– Страху нема, але це не точно, – кепкує з “візиту” Путіна до Маріуполя радник міського голови.

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