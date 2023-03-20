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Факты / Україна

Украина уже получила восемь танков Leopard 2 от Норвегии

Валентина Чорна, редактор ленты
Leopard-2
Фото: Getty Images

Украина уже получила от Норвегии восемь танков Leopard 2. Сейчас продолжается подготовка личного состава в Польше.

Об этом сообщили на сайте Вооруженных сил Норвегии.

— 26 января этого года было объявлено, что Норвегия сделает свой вклад в международную безвозмездную передачу танков Украине. Вскоре после этого было решено, что Норвегия пожертвует восемь танков типа Leopard 2 и четыре машины поддержки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что танки Leopard уже прибыли в Украину. Сейчас продолжается обучение личного состава в Польше под эгидой Европейского Союза.

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Также Норвегия выделяет дополнительные средства для закупки боеприпасов и запасных частей.

— Мы считаем абсолютно правильным поддерживать Украину. Для норвежской и европейской безопасности важно, чтобы Россия не преуспела в своей агрессии против Украины, — заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Недавно стало известно, что Норвегия в сотрудничестве с США передаст Украине две системы ПВО NASAMS.

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