Україна вже отримала вісім танків Leopard 2 від Норвегії

Березень, 20 в 18:26

Україна вже отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2. Наразі триває підготовка особового складу у Польщі.

Про це повідомили на сайті Збройних сил Норвегії.

– 26 січня цього року було оголошено, що Норвегія зробить свій внесок у міжнародне безоплатне передання танків Україні. Невдовзі після цього було вирішено, що Норвегія пожертвує вісім танків типу Leopard 2 і чотири машини підтримки, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що танки Leopard вже прибули в Україну. Зараз триває навчання особового складу у Польщі під егідою Європейського Союзу.

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Також Норвегія виділяє додаткові кошти для закупівлі боєприпасів та запасних частин.

– Ми вважаємо абсолютно правильним підтримувати Україну. Для норвезької та європейської безпеки важливо, щоб Росія не досягла успіху в своїй агресії проти України, – заявив міністр оборони Бйорн Арильд Грам.

Нещодавно стало відомо, що Норвегія у співпраці зі США передасть Україні дві системи ППО NASAMS.