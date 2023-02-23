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Факты / Україна

Расстояние для нас уже не имеет значения: Данилов о взрывах в Мариуполе

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Олексій Данілов

Украинские войска будут бить по террористам на разных расстояниях.

Об этом заявил в эфире Єдиних новин секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Отвечая на вопрос о недавних взрывах в Мариуполе, Данилов сказал:

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— Наши военные уничтожают российских террористов, которые вломились в наш город Мариуполь. Это наша территория и мы будем бить по оккупантам, пока они оттуда не уйдут. И расстояние для нас уже значения не имеет – то ли это 100 км, то ли 150 км, то ли немного больше.

Напомним, что 23 февраля в оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремел один взрыв, а затем еще два.

А 22 февраля был подтвержден прилет по боекомплекту оккупантов в районе морского порта и аэропорта.

Фото: СНБО

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