Остается загадкой: ВСУ нашли способ наносить удары в тылу врага
Фото: Генштаб ВСУ
Украина наносит удары по российским позициям в тылу врага.
Об этом сообщает американская газета The New York Times.
Как пишет издание, в настоящее время остается интригой то, как именно ВСУ достают до Мариуполя.
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Напомним, 23 февраля во временно оккупированном Мариуполе прозвучала серия взрывов.
Захватчики сразу поспешили объявить, что работает ПВО, и подняли в небо авиацию.
По словам советника городского головы Петра Андрющенко, точно есть два попадания на закрытой территории металлургического комбината им. Ильича в районе исправительной колонии, а также прилет вблизи аэропорта.