Остается загадкой: ВСУ нашли способ наносить удары в тылу врага

Февраль, 23 в 15:12

Украина наносит удары по российским позициям в тылу врага.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Как пишет издание, в настоящее время остается интригой то, как именно ВСУ достают до Мариуполя.

Сейчас смотрят

Напомним, 23 февраля во временно оккупированном Мариуполе прозвучала серия взрывов.

Захватчики сразу поспешили объявить, что работает ПВО, и подняли в небо авиацию.

По словам советника городского головы Петра Андрющенко, точно есть два попадания на закрытой территории металлургического комбината им. Ильича в районе исправительной колонии, а также прилет вблизи аэропорта.