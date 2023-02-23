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Факты / Україна

Остается загадкой: ВСУ нашли способ наносить удары в тылу врага

Анастасия Кожушко, редактор ленты
ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Украина наносит удары по российским позициям в тылу врага.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Как пишет издание, в настоящее время остается интригой то, как именно ВСУ достают до Мариуполя.

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Напомним, 23 февраля во временно оккупированном Мариуполе прозвучала серия взрывов.

Захватчики сразу поспешили объявить, что работает ПВО, и подняли в небо авиацию.

По словам советника городского головы Петра Андрющенко, точно есть два попадания на закрытой территории металлургического комбината им. Ильича в районе исправительной колонии, а также прилет вблизи аэропорта.

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Источник: NYT
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