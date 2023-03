Разведка Британии: РФ придется привыкать к “непонятным” взрывам в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе, который находится в 80 км от линии фронта, с 21 февраля прогремело не менее 14 взрывов. В разведке Минобороны Великобритании говорят, что для РФ это станет серьезной проблемой, ведь раньше она считала, что украинская артиллерия туда не достает.

За эти дни зафиксированы удары по складу боеприпасов в аэропорту, двум складам с топливом и металлургическому комбинату, который Россия использует как военную базу.

Британские разведчики считают, что, несмотря на значительные разрушения в начале войны, Мариуполь важен для России, поскольку это самый большой город, захваченный в 2022 году, который она до сих пор контролирует, также он находится на ключевом логистическом маршруте.

