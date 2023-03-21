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Факты / Происшествия

В Джанкое уничтожены российские крылатые ракеты Калибр во время транспортировки по железной дороге — ГУР

Юля Захарченко, редактор ленты
ракета Калібр
Фото: Минобороны

Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты Калибр НК во время их транспортировки по железной дороге.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

— Загадочная “бавовна” продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации, — отмечают в ГУР.

В Джанкое сходятся все железнодорожные ветки оккупированного Крыма. Вывод из строя этого узла парализует снабжение как ЧФ России, так и группировки российских оккупантов во временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

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Калибр НК — ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей российского Черноморского флота. Дальность поражения такого оружия — более 2,5 тыс. км по наземным целям и более 375 км по морским.

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Вечером 20 марта стало известно, что в Джанкое прогремели мощные взрывы в районе местного аэродрома.

По мнению Forbes, для удачного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Крым необходимо будет уничтожить логистическую инфраструктуру России, в частности расположенную в городе Джанкой.

Журналисты издания утверждают, что этот город на Крымском полуострове может оказаться в руинах к тому моменту, как туда войдут украинский Силы обороны.

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