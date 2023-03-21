В Джанкое уничтожены российские крылатые ракеты Калибр во время транспортировки по железной дороге — ГУР
Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты Калибр НК во время их транспортировки по железной дороге.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
— Загадочная “бавовна” продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации, — отмечают в ГУР.
В Джанкое сходятся все железнодорожные ветки оккупированного Крыма. Вывод из строя этого узла парализует снабжение как ЧФ России, так и группировки российских оккупантов во временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.
Джанкой на карте
Калибр НК — ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей российского Черноморского флота. Дальность поражения такого оружия — более 2,5 тыс. км по наземным целям и более 375 км по морским.
Вечером 20 марта стало известно, что в Джанкое прогремели мощные взрывы в районе местного аэродрома.
По мнению Forbes, для удачного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Крым необходимо будет уничтожить логистическую инфраструктуру России, в частности расположенную в городе Джанкой.
Журналисты издания утверждают, что этот город на Крымском полуострове может оказаться в руинах к тому моменту, как туда войдут украинский Силы обороны.