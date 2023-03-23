Март, 23 в 12:42

Служба безопасности Украины объявила подозрение депутату российской Госдумы Игорю Кастюкевичу, который считается “куратором” временно оккупированных территорий Херсонской области.

Как отметили в пресс-службе СБУ, Кастюкевич является заместителем руководителя прокремлевской фракции Единая Россия в Госдуме. В этой путинской политсиле он координатор по молодежной политике.

Кастюкевич входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ.

Сейчас смотрят

По данным следствия, он способствовал распространению оккупационного режима на временно захваченных территориях Херсонской области, в частности, координировал организацию и проведение псевдореферендума о “присоединении” украинского региона к РФ.

С 23 по 28 сентября 2022 года Кастюкевич находился во временно оккупированном Херсоне. Там он обеспечивал “нужные” Кремлю результаты псевдореферендума.

– Именно по его указанию представители избиркомов совместно с вооруженными оккупантами обходили дома местных жителей и заставляли их “голосовать” в пользу Кремля, — отметили в СБУ.

Кроме того, депутат Госдумы РФ снимал и публиковал постановочные видео о якобы раздаче российской “гуманитарки” в Херсонской области.

Следователи СБУ сообщили Кастюкевичу о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время злоумышленник находится на территории РФ. СБУ проводит меры по его привлечению к ответственности.

В феврале СБУ сообщила о подозрении главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину за содействие массовым репрессиям на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, подозрение получил первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, отдававший приказы о вторжении в Украину.