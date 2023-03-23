Березень, 23 в 12:42

Служба безпеки України оголосила підозру депутату російської Держдуми Ігорю Кастюкевичу, який вважається “куратором” тимчасово окупованих територій Херсонщини.

Як зазначили в пресслужбі СБУ, Кастюкевич є заступником керівника прокремлівської фракції Єдина Росія в Держдумі. У цій путінській політсилі він є координатором з молодіжної політики.

Кастюкевич входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва РФ.

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За даними слідства, він сприяв поширенню окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях Херсонщини, зокрема, координував організацію та проведення псевдореферендуму про “приєднання” українського регіону до РФ.

Із 23 по 28 вересня 2022 року Кастюкевич перебував у тимчасово окупованому Херсоні. Там він забезпечував “потрібні” Кремлю результати псевдореферендуму.

– Саме за його вказівкою представники “виборчкомів” спільно з озброєними окупантами обходили домівки місцевих жителів і змушували їх “голосувати” на користь Кремля, – зазначили в СБУ.

Крім того, депутат Держдуми РФ знімав та публікував постановочні відео про начебто роздачу російської “гуманітарки” на Херсонщині.

Слідчі СБУ повідомили Кастюкевичу про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі зловмисник знаходиться на території РФ. СБУ проводить заходи для його притягнення до відповідальності.

У лютому СБУ повідомила про підозру очільнику слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну за сприяння масовим репресіям на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, підозру отримав перший заступник начальника Генштабу ЗС РФ Сергій Рудський, який віддавав накази про вторгнення в Україну.