Бывший беркутовец, который разгонял Майдан, избивал депортированных украинских детей в Крыму — СМИ

Март, 27 в 10:44

Бывший беркутовец, который участвовал в разгоне Майдана, избивал депортированных украинских детей в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает The Insider.

Как пишет издание, речь идет о Валерии Астахове. После оккупации Крыма он бежал на территорию полуострова, получил гражданство России и присоединился к так называемому МВД в Евпатории. Об этом также свидетельствуют данные из базы Миротворец.

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Авторы материала пообщались с детьми, которых недавно вернули из российской неволи.

– Известно, что еще в октябре прошлого года 17 детей из Херсонской области отправили якобы “на отдых” в лагеря в оккупированном Крыму. Однако на территории полуострова они прибыли почти полгода, – говорится в сообщении.

По словам детей, в Крыму их били, угрожали и держали в подвале. Кроме того, в одном из так называемых лагерей в Евпатории не было даже постельного белья, только матрасы и подушки.

– Дети утверждают, что бил и запугивал их именно Валерий Астахов. В лагере, где их удерживали, бывший беркутовец отводил детей в подвал, показывал металлическую палку и угрожал избить ею за поддержку Украины, – пишет издание.

По информации лаборатории Йельского университета, оккупанты вывозят украинских детей в 40 лагерей в Сибири, на побережье Черного моря, в центральных регионах России, на Урале и в оккупированном Крыму.

Напомним, на прошлой неделе в Украину удалось вернуть 15 детей вместе с их мамами и законными представителями. Это дети из городов Харьковской и Херсонской областей, которые были оккупированы еще в начале полномасштабного вторжения РФ.

Фото: The Insider.