Били железной палкой, запирали в подвале и жгли флаг Украины: украинские дети об “отдыхе” в лагерях РФ

Март, 24 в 13:30

Украинские дети, которых оккупанты еще в октябре 2022 года вывезли “на отдых” в детские лагеря на территории аннексированного Крыма, рассказали об издевательствах над ними.

Этим они поделились в интервью изданию The Insider по возвращению в Украину.

— Бил железной палкой Астахов, который за безопасность отвечает. Царем там себя возомнил. Он говорил: “Вы с Украины, кому вы нужны? Мы вас отвезем в интернат, вы там посидите и все поймете”. Одну девочку ударили по спине, и там прямо синяк такой был полоской. Мы сидели тогда в зале и кто-то крикнул: “Слава Украине!” — а кто-то ответил: “Героям слава!” Их забрали, но я не знаю, что с ними было, — рассказывает 16-летний Виталий, который находился в лагере Мечта в Евпатории.

Кроме того, он сообщил, что доставалось больше тем, кто открыто высказывался за Украину.

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— Он (Астахов, — Ред.) еще флаг Украины спалил, главный этот по безопасности. Они нашли у девочки маленький флаг украинский на палочке. Она сказала, что ей это мама и папа привезли с Киева. Она поставила его в стаканчик, а потом повесила на шторы. Этот заходит, срывает и орет матом: “Вы хохлы больные! Вы в России, тут никогда Украины нигде не будет, она сгорит просто. Пошли, будете смотреть как Украина горит”. Подпалил флаг зажигалкой, и он сгорел, — говорит парень.

Стоит отметить, что человек с фамилией Астахов из Евпатории есть в базе данных Миротворца.

Виталий рассказал, что они с подругой сбегали на два дня из лагеря:

— Мы тогда сказали: “Слава Украине!” — и убежали на два дня. Мы пришли в отель в Евпатории, девочке мама скинула 600 рублей, и сняли комнату одноместную, на полу спали. Мы купили еду, поели. Там в центре был Вечный огонь и русский флаг висит. Подруга моя подошла и потушила его ногой. И там стояла бабка, которая тоже за Украину, и говорит: “Я уже восемь лет жду Украину”.

Виталий говорит, что из лагеря Мечта всех детей перевели в лагерь Дружба, и там условия были еще хуже: постельного белья не было, только грязный матрас и подушка, а за неповиновение их запирали в подвале на несколько часов:

— Нас заставляли петь гимн России, держать русский флаг, поднимать его на флагшток, но мы этого не делали. Скидывали текст гимна и говорили: “Учите, завтра будете рассказывать”. Но потом как-то забыли про это. В подвале держали. Говорили: “Вы за Украину, и вы не нужны!” Девочку одну держали четыре часа. Всех по-разному, — сообщает Виталий.

Сначала детей не отпускали домой, объясняя это соображениями безопасности, а затем заявили, что они просто не вернутся. Когда все же удалось договориться о возвращении детей, Россия потребовала, чтобы родители забирали их лично.

— Легенда была такая, что они поехали в лагерь на две недели. Сначала они поехали на две недели, потом ребенок мне позвонил и сказал, что продлевают. 4 ноября они должны были возвращаться, но Крымский мост разбомбили. В ноябре наши пришли в Херсон, и мы у них спрашивали, как забрать ребенка. Мы были вынуждены выехать из Херсона с волонтерами из Хмельницкой области, и там через полицию инспектор по детям дала нам номер телефона волонтера Кати. Мы поехали через РФ. В воскресенье я ехала в Киев, а в понедельник вечером мы уже выехали в Польшу, потом в Беларусь, Россию и Крым, а потом обратно, — рассказала мама одной из девочек.

Папа другого ребенка говорит, что пришлось ждать 6,5 месяца с момента отъезда:

— Обратились в Save Ukraine, подали заявку, супруга позвонила и сказали, что надо подождать, потому что детей очень много, но момент потихоньку решается. Позвонил волонтер неделю назад и сказал, что есть человек, который может забрать. Написали доверенность на женщину, которая ехала в Евпаторию за своим ребенком. Приехали, забрали и в течение двух дней привезли. Вчера мы приехали из Херсона, нас встретили, поселили в гостиницу, а утром приехали забирать детей. Мы все это время жили в Херсоне.

Не все дети столкнулись в лагерях с жестоким обращением, но все говорят о плохих условиях и некачественной еде.

— Я сначала заехал в первый лагерь — Дружба. Там условия были очень плохие — шесть розеток на этаж, а живет на этаже 50 человек. Две ванные и два туалета для мальчиков и по две для девочек. Убирали там достаточно редко. Еда хуже среднего, такое себе, — рассказал Влад из Херсона.

По его словам, в лагере были уроки по российской программе, детей принуждали стоя слушать гимн РФ на зарядке. Потом их переселили в лагерь Лучистый.

— Там все намного лучше было — отличные комнаты, ванные, туалет в каждой комнате, пять розеток минимум, кормежка намного лучше. Были какие-то кружки, футбол, волейбол и так далее, — говорит мальчик.

При этом Херсонская ОВА опубликовала фото детей, которых удалось вернуть в область благодаря усилиям волонтеров Благотворительного фонда Save Ukrainе. Самому старшему из юных жителей Херсонщины, которые вернулись домой, — 16 лет, самому младшему — всего 10.

Били железной палкой, запирали в подвале и жгли флаг Украины: украинские дети об “отдыхе” в лагерях РФ / 2 фотографии

Напомним, что Украине удалось вернуть 17 детей, которых оккупационные власти Херсонской области еще в октябре прошлого года отправили “на отдых” в Крым.

Фото: Херсонская ОВА