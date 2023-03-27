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Факти / Україна

Колишній беркутівець, який розганяв Майдан, бив депортованих українських дітей у Криму – ЗМІ

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Колишній беркутівець, який розганяв Майдан, бив депортованих українських дітей у Криму – ЗМІ

Колишній беркутівець, який брав участь у розгоні Майдану, бив депортованих українських дітей в окупованому Криму. 

Про це повідомляє The Insider.

Як пише видання, йдеться про Валерія Астахова. Після окупації Криму він втік на територію півострова, отримав громадянство Росії та приєднався до так званого МВС в Євпаторії. Про це також свідчать дані з бази Миротворець.

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Скриншот з сайту Миротворець

Журналісти видання поспілкувалися з дітьми, яких нещодавно повернули з російської неволі. 

– Відомо, що ще у жовтні минулого року 17 дітей з Херсонської області відправили нібито “на відпочинок” у табори в окупованому Криму. Проте на території півострова вони прибули майже пів року, – йдеться у повідомленні. 

За словами дітей, у Криму їх били, погрожували та тримали у підвалі. Крім того, в одному з так званих таборів в Євпаторії не було навіть постільної білизни, лише матраци та подушки.

– Діти стверджують, що бив та залякував їх саме Валерій Астахов. У таборі, де їх утримували, колишній беркутівець відводив дітей у підвал, показував металеву палицю і погрожував побити нею за підтримку України, – пише видання.

За інформацією лабораторії Єльського університету, окупанти вивозять українських дітей до 40 таборів у Сибірі, на узбережжі Чорного морі, у центральних регіонах Росії, на Уралі та в окупованому Криму.

Нагадаємо, минулого тижня до України вдалося повернути 15 дітей разом з їхніми мамами та законними представниками. Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Фото: The Insider.

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