Вбивають батьків та забирають на перевиховання: дитячий омбудсмен розповіла про 5 сценаріїв викрадення українських дітей

Березень, 05 в 15:53

Війна Росії проти України порушує абсолютно всі права дітей, а дії окупантів мають чітку політику щодо маленьких українців.

Про це на міжнародній конференції United for justice, що проходить у Львові, заявила уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

– Ми можемо сміливо сказати, що зараз ця жахлива війна порушує абсолютно всі права українських дітей. Не залишилося жодного права, яке не було порушено, – сказала вона.

Міжнародне гуманітарне право кваліфікує масову та примусову депортацію українських дітей на територію РФ як воєнний злочин, зазначила омбудсмен.

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Герасимчук наголосила, що сукупності з убивствами та пораненнями дітей, зміною громадянства, переданням на всиновлення росіянам, примушуванням до вивчення російської мови й культури та заборони на все українське, – це геноцид проти України через українських дітей.

За словами омбудсменки у росіян є щонайменше 5 сценаріїв викрадення дітей:

вони спочатку вбивають батьків, а потім викрадають дитину;

розлучають дітей з батьками під час так званої фільтрації;

забирають дітей прямо з родин, іноді позбавляють батьківських прав “незручних батьків”;

вивезення дітей із закладів інституційного нагляду – спочатку не дають українській стороні забрати цих дітей, не погоджують гуманітарні коридори;

створюють абсолютно неприйнятні для життя дітей на окупованій території умови та пропонують батькам віддати дітей на оздоровлення або відпочинок у дитячих таборах у РФ.

– Наша мета зараз – негайно припинити примусове переміщення та депортацію. Якнайшвидше знайти наших дітей на території, до якої ми не маємо доступу та повернути дітей, возз’єднавши їх із біологічними сім’ями в інтересах дітей та згідно з міжнародним правом – зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, за даними Генпрокуратури Росія депортувала понад 16 тис. українських дітей. Лише 307 з них вдалося повернути.