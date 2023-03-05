Вбивають батьків та забирають на перевиховання: дитячий омбудсмен розповіла про 5 сценаріїв викрадення українських дітей
Війна Росії проти України порушує абсолютно всі права дітей, а дії окупантів мають чітку політику щодо маленьких українців.
Про це на міжнародній конференції United for justice, що проходить у Львові, заявила уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.
– Ми можемо сміливо сказати, що зараз ця жахлива війна порушує абсолютно всі права українських дітей. Не залишилося жодного права, яке не було порушено, – сказала вона.
Міжнародне гуманітарне право кваліфікує масову та примусову депортацію українських дітей на територію РФ як воєнний злочин, зазначила омбудсмен.
Герасимчук наголосила, що сукупності з убивствами та пораненнями дітей, зміною громадянства, переданням на всиновлення росіянам, примушуванням до вивчення російської мови й культури та заборони на все українське, – це геноцид проти України через українських дітей.
За словами омбудсменки у росіян є щонайменше 5 сценаріїв викрадення дітей:
- вони спочатку вбивають батьків, а потім викрадають дитину;
- розлучають дітей з батьками під час так званої фільтрації;
- забирають дітей прямо з родин, іноді позбавляють батьківських прав “незручних батьків”;
- вивезення дітей із закладів інституційного нагляду – спочатку не дають українській стороні забрати цих дітей, не погоджують гуманітарні коридори;
- створюють абсолютно неприйнятні для життя дітей на окупованій території умови та пропонують батькам віддати дітей на оздоровлення або відпочинок у дитячих таборах у РФ.
– Наша мета зараз – негайно припинити примусове переміщення та депортацію. Якнайшвидше знайти наших дітей на території, до якої ми не маємо доступу та повернути дітей, возз’єднавши їх із біологічними сім’ями в інтересах дітей та згідно з міжнародним правом – зазначила омбудсмен.
Нагадаємо, за даними Генпрокуратури Росія депортувала понад 16 тис. українських дітей. Лише 307 з них вдалося повернути.