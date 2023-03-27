Март, 27 в 6:37

Российский диктатор Владимир Путин вынужден будет начать процесс мирных переговоров, как только сам осознает, что войну ему не выиграть, и поставленных целей не достичь.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Война будет длиться до тех пор, пока Путин верит, что он может навязать свою волю Украине, воюя или сломив волю украинцев к борьбе.

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Несмотря на неудачи его армии в течение года и зимне-весеннее наступление, которое должно было завершиться захватом всей Луганской и Донецкой областей, Путин еще не пришел к пониманию, что на этой войне он пока ничего значимого не достиг.

В Луганской области российские войска не имеют значительных территориальных приобретений. Боевики Вагнера взяли часть Бахмута, но так и не заставили ВСУ отступить.

Наступление на Угледар на западе Донецкой области фактически не принесло никаких успехов при огромных затратах в живой силе и технике.

Кроме того, российское медиапространство постоянно обговаривает будущее контрнаступление Сил обороны Украины. Путину бы сделать из этого вывод, что украинцев он не может сломить, но, похоже, пока президент РФ этого не понимает.

Вместо этого Путин переводит РФ на военные рельсы и затягивает мобилизацию.

Упрямство Путина может говорить о его желании затянуть конфликт, в ходе которого поддержка Украины Западом ослабнет или прекратится.

По мнению аналитиков института, российский диктатор может попытаться вынудить Украину вступить в переговоры, но на его условиях, которые включают международное признание аннексии Россией всей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей; “нейтралитет” и “демилитаризацию” Украины; и “денацификацию” украинского правительства.

Армия РФ также может продолжать атаки, но они становятся все более бессмысленными, считают в ISW.

Путин все еще верит, что сможет навязать Украине и Западу желаемое решение военного конфликта.

Но аналитики американского Института изучения войны считают, что успешная серия контрнаступлений ВСУ почти наверняка необходима, хотя недостаточна, чтобы убедить Путина начать переговоры на условиях Украины.

Украинские силы должны показать, что они могут сделать то, что не могут российские силы, а именно изменить реальность на местах с помощью военных действий.

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