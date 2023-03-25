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Пекин пока не предоставил России летального оружия для войны против Украины — Байден

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Пекин пока не предоставил России летального оружия для войны против Украины — Байден
Фото: Getty Images

Пекин пока не предоставлял России летального оружия для войны против Украины.

Об этом в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, сообщает издание Reuters.

Он отметил, что пока нет фактов о передаче такого вооружения Москве.

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– Последние три месяца я слышу о том, что Китай собирается предоставить значительное количество оружия России. Они еще такого не сделали, это не значит, что не будут, но они еще этого не сделали, – сказал Байден.

Напомним, 20 марта лидер Китая Си Цзиньпин посетил Москву и предложил российскому диктатору Владимиру Путину более сдержанное видение российско-китайских отношений, чем то, которого ожидал глава Кремля.

Ранее сообщалось, что с момента полномасштабного вторжения Китай отправил в Россию беспилотников на более $12 млн, что свидетельствует о тихом сотрудничестве между двумя странами.

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Источник: Reuters
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