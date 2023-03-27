Березень, 27 в 6:37

Російський диктатор Володимир Путін змушений буде почати процес мирних переговорів, щойно сам усвідомить, що війну йому не виграти, і поставлених цілей не досягти.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Війна триватиме доти, доки Путін вірить, що він може нав’язати свою волю Україні, воюючи або зламавши волю українців до боротьби.

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Попри невдачі його армії протягом року і зимово-весняний наступ, який мав завершитися захопленням усієї Луганської та Донецької областей, Путін ще не прийшов до розуміння, що на цій війні він поки що нічого значущого не досяг.

У Луганській області російські війська не мають значних територіальних надбань. Бойовики Вагнера взяли частину Бахмута, але так і не змусили ЗСУ відступити.

Наступ на Вугледар на заході Донецької області фактично не приніс жодних успіхів при величезних втратах у живій силі та техніці.

Крім того, російський медіапростір постійно обговорює майбутній контрнаступ Сил оборони України. Путіну б зробити з цього висновок, що українців він не може зломити, але, схоже, поки що президент РФ цього не розуміє.

Натомість Путін переводить РФ на військові рейки і затягує мобілізацію.

Упертість Путіна може свідчити про його бажання затягнути конфлікт, під час якого підтримка України Заходом ослабне або припиниться.

На думку аналітиків інституту, російський диктатор може спробувати змусити Україну вступити в переговори, але на його умовах, які включають міжнародне визнання анексії Росією всієї Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей; “нейтралітет” і “демілітаризацію” України; і “денацифікацію” українського уряду.

Армія РФ також може продовжувати атаки, але вони стають дедалі безглуздішими, вважають в ISW.

Путін усе ще вірить, що зможе нав’язати Україні та Заходу бажане вирішення військового конфлікту.

Але аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що успішна серія контрнаступів ЗСУ майже напевно необхідна, хоча недостатня, щоб переконати Путіна почати переговори на умовах України.

Українські сили мають показати, що вони можуть зробити те, чого не можуть російські сили, а саме змінити реальність на місцях за допомогою військових дій.

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