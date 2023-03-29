Март, 29 в 13:04

29 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС.

– Это второй визит руководителя МАГАТЭ на крупнейшую в Украине и Европе атомную станцию с тех пор, как ее оккупировали рашисты, – отмечают в Энергоатоме.

В Национальной атомной энергогенерирующей компании отмечают, что на этот раз Рафаэль Гросси планирует проверить, как изменилась ситуация на ЗАЭС, а также пообщаться с атомщиками, которые занимаются ее эксплуатацией.

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Кроме того, гендиректор МАГАТЭ намерен стать гарантом ротации членов постоянной миссии агентства, работающей на Запорожской АЭС с сентября 2022 года.

На ЗАЭС Рафаэль Гросси прибыл вместе с новой группой экспертов МАГАТЭ, ставшей уже седьмой с момента создания миссии.

27 марта гендиректор Международного агентства по атомной энергии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посещал Днепровскую ГЭС в Запорожье, поддерживающую ядерную безопасность АЭС.

В частности, глава государства показал Рафаэлю Гросси недавние повреждения дамбы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 399-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Энергоатом