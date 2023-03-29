Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на ЗАЕС

Березень, 29 в 13:04

29 березня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС.

– Це другий візит керівника МАГАТЕ на найбільшу в Україні та Європі атомну станцію відтоді, як її окупували рашисти, – наголошують в Енергоатомі.

У Національній атомній енергогенерувальній компанії зауважують, що цього разу Рафаель Гроссі планує перевірити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, а також поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують.

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Крім того, гендиректор МАГАТЕ має намір стати гарантом ротації членів постійної місії агентства, яка працює на Запорізькій АЕС із вересня 2022 року.

До ЗАЕС Рафаель Гроссі прибув разом із новою групою експертів МАГАТЕ, що стала вже сьомою з часу створення місії.

27 березня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідував Дніпровську ГЕС у Запоріжжі, що підтримує ядерну безпеку Запорізької АЕС.

Зокрема, глава держави показав Рафаелю Гроссі нещодавні пошкодження дамби.

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Джерело: Енергоатом