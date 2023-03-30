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Факти / Україна

Перші чотири словацькі МіГ-29 вже захищають небо над Харковом – віцеспікерка Ради

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Міг29
Фото: Depositphotos

Перші чотири винищувачі МіГ-29, які Україна отримала від Словаччини, вже захищають небо над Харковом.

Про це під час виступу в парламенті Словаччини заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

– Від імені всіх українців, життя яких захищають Військово-повітряні сили, висловлюю вам велику подяку, – сказала вона.

Також Кондратюк подякувала Словаччині за гуманітарну допомогу, зброю, інше обладнання та за підтримку України на міжнародному рівні.

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Нагадаємо, що 23 березня Словаччина передала Україні чотири радянські винищувачі МіГ-29. Загалом країна планує надати 13 таких літаків.

Крім цього, Україна отримає винищувачі від Польщі. Проте у Варшаві заявили, що не передаватимуть всі МіГ-29 , які є у них на озброєнні. Постачання бойових літаків нашій державі здійснюватиметься поступово.

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