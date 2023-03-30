Перші чотири словацькі МіГ-29 вже захищають небо над Харковом – віцеспікерка Ради
Перші чотири винищувачі МіГ-29, які Україна отримала від Словаччини, вже захищають небо над Харковом.
Про це під час виступу в парламенті Словаччини заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.
– Від імені всіх українців, життя яких захищають Військово-повітряні сили, висловлюю вам велику подяку, – сказала вона.
Також Кондратюк подякувала Словаччині за гуманітарну допомогу, зброю, інше обладнання та за підтримку України на міжнародному рівні.
Нагадаємо, що 23 березня Словаччина передала Україні чотири радянські винищувачі МіГ-29. Загалом країна планує надати 13 таких літаків.
Крім цього, Україна отримає винищувачі від Польщі. Проте у Варшаві заявили, що не передаватимуть всі МіГ-29 , які є у них на озброєнні. Постачання бойових літаків нашій державі здійснюватиметься поступово.