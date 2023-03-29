Март, 29 в 18:12

Истребители МиГ-29, которые передали Словакия и Польша, усиливают Военно-воздушные силы Украины. Однако эти самолеты проигрывают российским Су-35 по ряду параметров.

Об этом в интервью эстонской общественной телерадиокомпании ERR сказал министр обороны Алексей Резников.

Он подчеркнул, что наше государство нуждается в более современной авиации, например, Falcon или Gripen.

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— У МиГ-29 дальность видимости со своими радиолокационными системами — всего 60 километров, дальность стрельбы — всего 30 километров. Например, современные российские самолеты, такие истребители, как Су-35, имеют дальность радиолокационного обзора более 200 километров и дальность стрельбы – более 100 километров. Поэтому нам нужны современные истребители для Украины, чтобы они стали частью наших систем ПВО, — сказал Резников.

По словам министра, Украина продолжает переговоры с партнерами по обучению украинских пилотов на западных боевых самолетах.

— Мы остаемся оптимистичными и пытаемся поговорить с нашими партнерами о том, что обучение пилотов должно начаться сейчас, потому что это требует времени. Точно так же время было потрачено на артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня, танки и системы ПВО типа NASAMS, Patriot и другие, — отметил Резников.

Также Резников сообщил, что сейчас в Украине идет подготовка к весеннему контрнаступлению.

Оно должно начаться в течение апреля-мая. Сроки наступательных действий также связаны с погодными условиями.