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Факты / Україна

В случае угрозы потерь из-за окружения Бахмута будут соответствующие решения — Зеленский

Валентина Летяк, редактор ленты
Зеленський у Польщі
Фото: Офис президента

Сейчас ситуация в Бахмуте очень сложная и она ежедневно меняется, но враг не контролирует город. В то же время, если возникнет опасность потери личного состава из-за окружения, “будут соответствующие правильные решения”.

Об этом заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

— Оперативной ситуацией занимается генерал Александр Сырский. И для него, и для меня главное — не потерять личный состав. Безусловно, если будет момент еще более горячих событий и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения генерала на месте, — объяснил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что ситуация в Бахмуте и на всех других участках фронта во многом зависит от оперативности поставок вооружения и боеприпасов от международных партнеров.

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