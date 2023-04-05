Распространяют фейки об успехах на Бахмутском направлении. Враг пытается информационно повлиять на украинское командование — Маляр

Апрель, 05 в 11:30

Враг пытается психологически повлиять на принятие решений командования ВСУ по Бахмутскому направлению, но оккупантам этого не удастся, так же как они не смогут демотивировать наших бойцов.

Об этом в своем Telegram написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

– Врагу не удается психологически повлиять на принятие решений нашего командования по Бахмутскому направлению. Так же как не удается демотивировать наших бойцов. Несмотря на то, что все информационные сообщения врага о боях в Бахмуте направлены именно на это, – написала она.

Маляр отметила, что враг использует информационно два инструмента:

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сообщения о якобы его успехе в различных формах и видах;

сообщения о якобы рассекреченных наших планах и решениях по Бахмуту.

По словам замминистра, анализ этих сообщений показывает, что враг не может найти действенные нарративы, поэтому информация больше похожа на испытание всех возможных вариантов.

– Скажем, версий о том, что именно “Сырский доложил Зеленскому и какое решение принято” распространено уже около десяти, – отметила она.

Напомним, Россия ведет информационную кампанию по дискредитации Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине.

Россияне пытаются манипулировать на страхе получения повестки, а также на формировании общественного осуждения к работе ТЦК СП.