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Факти / Україна

У разі загрози втрат через оточення Бахмута будуть відповідні рішення – Зеленський

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Зеленський у Польщі
Фото: Офіс президента

Наразі ситуація в Бахмуті дуже складна і вона щоденно змінюється, але ворог не контролює місто. Водночас, якщо виникне небезпека втрати особового складу через оточення, “будуть відповідні правильні рішення”.

Про це заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.

– Оперативною ситуацією займається генерал Олександр Сирський. І для нього, і для мене головне – не втратити особовий склад. Безумовно, якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, будуть відповідні правильні рішення генерала на місці, – пояснив глава держави.

Зеленський наголосив, що ситуація в Бахмуті й на всіх інших ділянках фронту багато в чому залежить від оперативності постачання озброєння та боєприпасів від міжнародних партнерів.

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Президент України Володимир Зеленський 5 квітня перебуває з офіційним візитом у Польщі.

У Пентагоні вважають, що українські війська мають сили та засоби для переходу до нової фази бойових дій у Бахмуті.

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