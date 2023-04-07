Апрель, 06 в 21:55

Киевский городской совет по инициативе партии Слуга народа может забрать земельный участок у посольства России, расположенного по адресу Воздухофлотский проспект, 27 в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщила депутат от фракции Слуга народа в Киевском горсовете Лилия Пашинная.

— Наша фракция инициировала расторжение договора аренды земли, предоставленной посольству РФ, и будет инициировать национализацию помещения посольства РФ, — сказала она.

Депутат говорит, что указанное решение обусловлено заявлением МИД Украины о разрыве дипломатических отношений с Россией и полномасштабным вторжением России в Украину.

Сейчас смотрят

После начала полномасштабного вторжения России в Украину под российским посольством в Киеве проходили неоднократные акции протеста, в частности, с участием граждан РФ, которые выступают против российской агрессии.

Напомним, 22 февраля 2022 года МИД России сообщил, что эвакуирует своих дипломатов и сотрудников посольств и генконсульств из Украины.

В ближайшие дни до того, как было начато полномасштабное вторжение РФ, появлялись видео того, как сотрудники дипмиссий России сжигают документы в разных городах Украины.