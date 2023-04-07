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Факти / Україна

Будівлю планують націоналізувати: Київрада може виселити посольство Росії в Києві

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Будівлю планують націоналізувати: Київрада може виселити посольство Росії в Києві
Фото: Depositphotos

Київська міська рада за ініціативи партії Слуга народу може забрати земельну ділянку у посольства Росії, що розташоване за адресою Повітрофлотський проспект, 27 у Солом’янському районі столиці.

Про це повідомила депутатка від фракції Слуга народу в Київській міськраді Лілія Пашинна.

– Наша фракція ініціювала розірвання договору оренди землі, наданої посольству РФ, і буде ініціювати націоналізацію приміщення посольства РФ, – сказала вона.

Депутатка каже, що зазначене рішення обумовлене заявою МЗС України про розірвання дипломатичних відносин з Росією та повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні під російським посольством у Києві проходили неодноразові акції протесту, зокрема, за участі громадян РФ, які виступають проти російської агресії.

Нагадаємо, 22 лютого 2022 року МЗС Росії повідомило, що евакуює своїх дипломатів та співробітників посольств і генконсульств з України.

У найближчі дні до того, як було почато повномасштабне вторгнення РФ, з’являлися відео того, як співробітники дипмісій Росії спалюють документи в різних містах України.

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