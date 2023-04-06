Апрель, 06 в 16:48

Детали будущего контрнаступления Вооруженных сил Украины знают только четыре-пять человек. Поэтому следует осторожно воспринимать те или иные заявления на эту тему.

Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода.

Он обратил внимание, что, когда президент Владимир Зеленский делает заявления о контрнаступлении, он не озвучивает деталей.

Сейчас смотрят

– Я могу сказать, что сегодня людей, которые владеют информацией, где, когда и как будут начинаться те или иные действия, не более четырех-пяти человек на планете, — отметил Данилов.

Он предупредил, что когда раздаются определенные заявления о предстоящем наступлении ВСУ, они могут не соответствовать действительности, поскольку “этот вопрос абсолютно закрыт”.

– Когда начнутся те или иные военные действия, операции, это информация для ограниченного круга лиц. Когда начнется – вы все это увидите, мы будем понимать, что началось то, чего мы ожидали, — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО прогнозирует, что события на фронте будут развиваться не в пользу РФ. Оккупанты будут вынуждены покинуть территорию Украины.

– События будут не в пользу РФ. Мы понимаем, что и для чего делаем… Они все отсюда уйдут. Либо добровольно покинут наши территории, либо “грузом 200”, – подытожил Данилов.

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что контрнаступление ВСУ должно начаться в течение апреля – мая. Сроки связаны с погодными условиями.

Представитель США при НАТО, посол Джулиана Смит предположила, что Украина может начать контрнаступление в ближайшие недели.