Квітень, 06 в 16:48

Деталі майбутнього контрнаступу Збройних сил України знають лише четверо-п’ятеро людей. Тому варто обережно сприймати ті чи інші заяви на цю тему.

Про це розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода.

Він звернув увагу, що коли президент Володимир Зеленський робить заяви про контрнаступ, він не озвучує деталей.

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– Я можу сказати, що сьогодні людей, які володіють інформацією, де, коли та в який спосіб будуть розпочинатися ті чи інші дії, не більше від чотирьох-п’яти осіб на планеті, – зазначив Данілов.

Він попередив, що коли лунають певні заяви про майбутній наступ ЗСУ, то вони можуть не відповідати дійсності, оскільки “це питання абсолютно закрите”.

– Коли розпочнуться ті чи інші військові дії, операції, це інформація для дуже обмеженого кола осіб. Коли почнеться – ви все це побачите, ми будемо розуміти, що почалося те, на що ми очікували, – наголосив Данілов.

Секретар РНБО прогнозує, що події на фронті розвиватимуться не на користь РФ. Окупанти будуть вимушені залишити територію України.

– Події будуть не на користь РФ. Ми розуміємо, що та для чого робимо… Вони всі звідси підуть. Або добровільно залишать наші території, або ж “вантажем 200”, – підсумував Данілов.

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що контрнаступ ЗСУ має розпочатися протягом квітня – травня. Терміни пов’язані з погодними умовами.

Представниця США при НАТО, посол Джуліанна Сміт припустила, що Україна може розпочати контрнаступ протягом найближчих тижнів.