Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

В США предполагают, что Украина может начать контрнаступление в течение ближайших недель

Юля Захарченко, редактор ленты
В США предполагают, что Украина может начать контрнаступление в течение ближайших недель
Фото: Генштаб ВСУ

В Соединенных Штатах Америки ожидают увидеть начало контрнаступления украинских воинов в течение ближайших недель, а попытки страны-агрессора РФ осуществить собственное наступление на позиции ВСУ не будут иметь никаких успехов.

Об этом заявила в понедельник постоянный представитель США при НАТО, посол Джулианн Смит во время онлайн-брифинга.

— Мы ожидаем, что украинцы будут продвигаться или начнут собственное весеннее наступление в течение ближайших недель, — отметила она.

В то же время Джулианн Смит отметила, что именно украинская сторона будет определять время, а также тактику действий своего контрнаступления. По ее словам, Россия пытается демонстрировать попытки начала нового наступлениея со своей стороны.

Сейчас смотрят

— Но похоже, что Россия сейчас не имеет ничего конкретного, что дало бы ей надежду с точки зрения значительных побед на поле боя, — отметила Смит.

Читайте
О ситуации в Бахмуте и подготовке контрнаступления: Зеленский провел Ставку главнокомандующего

Теги: , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка