Апрель, 06 в 21:31

Украине стоит следить за резервами войск оккупантов, которые Россия может начать оперативно перебрасывать в случае начала контрнаступления Сил обороны.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявил директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По его словам, российские войска активно готовятся к эвакуации с оккупированных территорий, а также идет подготовка к обороне в Крыму.

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— Есть нюансы. Они готовятся к линейной обороне, это одна ситуация. Второе, это то, что они постоянно нагнетают ситуацию через свои пропагандистские телеканалы, которые пугают и атаками украинцев на Крым, и атаками ракетными на Россию, — сказал он.

Валентин Бадрак пояснил, что это делается, чтобы усилить мотивацию для того, чтобы россияне легче шли на мобилизацию и “горели желанием защищать матушку-Россию”.

— Эти элементы пафосные, когда размешиваются элементы противовоздушной обороны на крышах в Москве и это охотно снимают и распространяют — это все пропагандистские вещи, — говорит эксперт.

В свою очередь, для Украины сегодня важно отслеживать резервы россиян, которые находятся в готовности к применению.

— Они растеряны, поэтому они ожидают наступления, но не знают, когда и где оно состоится, поэтому держат резервы, чтобы их можно было быстро перебрасывать. Конечно, и это понятно для каждого, Крым сейчас имеет приоритет №1, и они так же это понимают. Разрезание коридора по суше для Украины – очень важная цель. Очень важно и то, чтобы украинские подразделения появились на территории Крыма, — говорит он.

Бадрак добавил, что не стоит раньше времени завышать ожидания, поскольку сейчас все украинское общество и западные государства ожидают наступления Сил обороны.

— Ничего нового быть не может: отрезать логистические цепочки, уничтожить логистику и инфраструктуру, начать высокоточное уничтожение скопления техники, командных пунктов старших офицеров и тому подобное. Вот это то, что должно предшествовать любому наступлению и неважно, произойдет ли оно на одном направлении, или на нескольких сразу. Здесь все равно, потому что Украина не может рисковать значительным количеством своих защитников, — сказал он.

Эксперт отметил, что “человеческого ресурса в Украине ощутимо меньше, чем в России”. При этом в оккупационные войска РФ могут быть привлечены миллионы человек, которыми забрасывают позиции Сил обороны, чем пускают их на убой.

Валентин Бадрак говорит, что боеприпасов для артиллерии не хватает как у Украины, так и у государства-террориста.

Он также прокомментировал заявление советника руководителя Офиса президента Андрея Сибиги, который заявил, что Киев может начать переговоры с Москвой, если украинское войско выйдет к границам Крыма.

— Происходит определенное зондирование, которое уместно. Для Украины стоит попробовать сделать такую интересную игру, по которой, условно, удается разрезать сухопутный коридор и подойти к Крыму, когда первые подразделения выходят на уровень полуострова. И тут звучит предложение со стороны Киева для Москвы — быстро вывести все войска и обеспечить быструю деоккупацию бескровным способом. Я считаю, что это возможная и неплохая игра была бы, — пояснил Бадрак.

Впрочем эксперт отмечает, что этого может не произойти, ведь разрезать сушу на пути в Крым является не такой легкой задачей, поскольку украинские защитники имеют дефицит вооружений и боеприпасов.