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Факты / Україна

Данилов рассказал, какой путь деоккупации Крыма считает наиболее реальным

Валентина Чорна, редактор ленты
Кримське узбережжя
Фото: Pixabay

Путь деоккупации Автономной Республики Крым может быть как военным, так и дипломатическим. Все зависит от поведения страны-террориста РФ.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

— Конечно, нам очень импонирует дипломатический путь, чтобы избежать жертв и трагедий из-за убийства людей. Это в приоритете. Однако, если не работает дипломатический путь, если страна-террорист не хочет добровольно покидать Украину, мы имеем право разрабатывать свое видение дальнейшего способа освобождения своей территории, — подчеркнул он.

Недавно Данилов представил 12 шагов деоккупации Крыма.

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Впрочем, он отметил, что детализированная и юридически выверенная программа по освобождению полуострова разрабатывается аппаратом СНБО Украины.

К этому процессу привлечен широкий круг специалистов и экспертов. Результаты их работы будут отражены в новой редакции Стратегии деоккупации Крыма.

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Источник: Укринформ
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