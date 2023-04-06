Апрель, 06 в 13:09

Относительно возможных переговоров с российской стороной о будущем Крыма стоит ориентироваться прежде всего на президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров

Ранее британское издание Financial Times привело слова заместителя главы Офиса президента Андрея Сибиги о том, что Киев готов обсудить будущее Крыма с Москвой, когда Украина достигнет границы оккупированного Россией полуострова.

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— Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть (дипломатическую, — Ред.) страницу для обсуждения этого вопроса, — сказал Сибига.

По словам Никифорова, в этом вопросе надо ориентироваться на главу государства.

— В этом вопросе следует ориентироваться прежде всего на слова президента Украины — верховного главнокомандующего, — заявил представитель Зеленского.

Ранее неоднократно сообщалось, что Зеленский исключает возможность мирных переговоров, пока российские войска не оставят всю Украину, включая Крым.