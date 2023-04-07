Квітень, 06 в 21:31

Україні варто слідкувати за резервами військ окупантів, які Росія може почати оперативно перекидати вразі початку контрнаступу Сил оборони.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

За його словами, російські війська активно готуються до евакуації з окупованих територій, а також йде підготовка до оборони в Криму.

Зараз дивляться

– Є нюанси. Вони готуються до лінійної оборони, це одна ситуація. Друге, це те, що вони постійно нагнітають ситуацію через свої пропагандистські телеканали, які лякають і атаками українців на Крим, і атаками ракетними на Росію, – сказав він.

Валентин Бадрак пояснив, що це робиться, аби підсилити мотивацію для того, щоб росіяни легше йшли на мобілізацію та “горіли бажанням захищати матінку Росію”.

– Оці елементи пафосні, коли розмішуються елементи протиповітряної оборони на дахах в Москві і це охоче знімають та розповсюджують – це все пропагандистські речі, – каже експерт.

Своєю чергою, для України сьогодні важливо відстежувати резерви росіян, які знаходяться в готовності до застосування.

– Вони розгублені, тому вони очікують наступу, але не знають, коли і де він відбудеться, тому тримають резерви, щоб їх можна було швидко перекидати. Звісно, і це зрозуміло для кожного, Крим зараз має пріоритет №1, і вони так само це розуміють. Розрізання коридору суходолом для України є дуже важливою ціллю. Дуже важливо і те, щоб українські підрозділи з’явились на території Криму, – каже він.

Бадрак додав, що не варто завчасно завищувати очікування, оскільки зараз усе українське суспільство та західні держави очікують наступу Сил оборони.

– Нічого нового бути не може: відрізати логістичні ланцюжки, знищити логістику та інфраструктуру, почати високоточне знищення скупчення техніки, командних пунктів старших офіцерів тощо. Ось це те, що має передувати будь-якому наступу і неважливо, чи він відбудеться на одному напрямку, чи на кількох одразу. Тут все одно, бо Україна не може ризикувати значною кількістю своїх захисників, – сказав він.

Експерт наголосив, що “людського ресурсу в Україні відчутно менше, ніж в Росії”. При цьому до окупаційних військ РФ можуть бути залучені мільйони осіб, якими закидують позиції Сил оборони, чим пускають їх на забій.

Валентин Бадрак каже, що боєприпасів для артилерії не вистачає як в України, так і у держави-терориста.

Він також прокоментував заяву радника керівника Офісу президента Андрія Сибіги, який заявив, що Київ може почати перемовини з Москвою, якщо українське військо вийде до кордонів Криму.

– Відбувається певне зондування, яке слушне. Для України спробувати зробити таку цікаву гру, за якою, умовно, вдається розрізати суходіл коридор і підійти до Криму, коли перші підрозділи виходять на рівень півострова. І тут лунає пропозиція з боку Києва для Москви – швидко вивести усі війська і забезпечити швидку деокупацію у безкровний спосіб. Я вважаю, що це можлива і непогана гра була б, – пояснив Бадрак.

Втім експерт зазначає, що цього може не відбутися, оскільки розрізати суходіл на шляху до Криму є не таким легким завданням, оскільки українські захисники мають дефіцит озброєнь та боєприпасів.