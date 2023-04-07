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Факты / Україна

В Генштабе рассказали, кого оккупанты заставляют копать траншеи в Крыму

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Генштабе рассказали, кого оккупанты заставляют копать траншеи в Крыму

В населенных пунктах Джанкойского района временно оккупированного Крыма российские оккупанты привлекают к копанию траншей и строительству фортификационных сооружений местное население.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

К инженерным работам преимущественно набирают мужчин, большинство из которых люди с нарко- и алкогольной зависимостью.

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Есть случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего вооруженные оккупанты силой заставляют их копать траншеи.

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В Генштабе рассказывают, что на Запорожском и Херсонском направлениях враг также продолжает строительство фортификационных сооружений и оборонительных рубежей.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет деоккупировать Крым за 5-7 месяцев.

Также американское издание The Washington Post показало спутниковые фотографии компании Maxar, на которых видно сеть окопов и заграждений, построенных оккупантами.

Фото: Атеш

Источник: Генштаб ВСУ
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