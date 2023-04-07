В Генштабе рассказали, кого оккупанты заставляют копать траншеи в Крыму
В населенных пунктах Джанкойского района временно оккупированного Крыма российские оккупанты привлекают к копанию траншей и строительству фортификационных сооружений местное население.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
К инженерным работам преимущественно набирают мужчин, большинство из которых люди с нарко- и алкогольной зависимостью.
Рабочим россияне обещают денежное вознаграждение, однако люди его не получают,= или получают не в полном размере.
Есть случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего вооруженные оккупанты силой заставляют их копать траншеи.
В Генштабе рассказывают, что на Запорожском и Херсонском направлениях враг также продолжает строительство фортификационных сооружений и оборонительных рубежей.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет деоккупировать Крым за 5-7 месяцев.
Также американское издание The Washington Post показало спутниковые фотографии компании Maxar, на которых видно сеть окопов и заграждений, построенных оккупантами.
Фото: Атеш