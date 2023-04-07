У Генштабі розповіли, кого окупанти залучають до копання траншей в Криму
У населених пунктах Джанкойського району тимчасово окупованого Криму російські окупанти залучають до копання траншей та будівництва фортифікаційних споруд місцеве населення.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
До інженерних робіт переважно набирають чоловіків, більшість з яких люди з нарко- та алкогольною залежністю.
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Робітникам росіяни обіцяють грошову винагороду, проте люди її не отримують, або отримують не в повному розмірі.
Є випадки, коли обдурені люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого озброєні окупанти силою примушують їх копати траншеї.
Фото: Атеш