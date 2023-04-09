Апрель, 08 в 21:34

Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения украинских граждан от мобилизации в условиях войны.

Как сообщили правоохранители, в результате следственно-оперативных мероприятий сообщено о подозрении пятерым организаторам сделок.

Отмечается, что ими были предложены военнообязанным способы, как избежать мобилизации на основании поддельных документов и путем нелегального пересечения границы.

Сейчас смотрят

— Стоимость “услуг” составляла от $3 тыс. до $6 тыс. Сумма зависела от срочности “решения вопроса”, — пояснили в спецслужбе

Отмечается, что в Киеве были разоблачены две преступные схемы. Первую — организовал председатель военно-врачебной комиссии одного из районов столицы.

— За деньги он безосновательно оформлял своим “клиентам” документы о снятии с воинского учета по состоянию здоровья, — говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

— Другую схему наладил руководитель одной из псевдоблаготворительных организаций, который предлагал гражданам выехать за пределы Украины как водители гуманитарных перевозок. Его сообщницу СБУ разоблачила еще в декабре прошлого года, — говорится в сообщении.

В то же время в Закарпатской области задержан местный адвокат и владелица отеля, которая сама подыскивала “кандидатов” на побег за границу.

— Злоумышленники пытались скрыто переправить военнообязанных в ЕС вне контрольно-пропускных пунктов, — сообщили в СБУ.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.

В Службе безопасности говорят, что сейчас продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.