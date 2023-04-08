Попытки России разрушить энергосистему Украины провалились — британская разведка

Апрель, 08 в 10:43

Российская кампания по разрушению объединенной энергетической системы Украины зимой 2022-2023 годов потерпела неудачу.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании у Twitter.

Отмечается, что Россия наносила серьезные удары с октября 2022 года, но с начала марта 2023 года крупномасштабные атаки стали редкостью. Обстрелы меньшего масштаба (до 25 носителей) продолжаются, но вполне вероятно, что они не отразятся на системе.

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По информации британской разведки, украинские сетевые компании продолжают закупать трансформаторы и другие важные компоненты для замены. Транспортировка и установка этих компонентов является серьезной логистической проблемой, особенно трансформаторов высокого напряжения, которые весят не менее 100 тонн.

– Энергетическая ситуация в Украине, скорее всего, улучшится с приходом более теплой погоды. Планирование и подготовка к следующей зиме, вероятно, уже начались, — отмечают в министерстве.