Спроби Росії зруйнувати енергосистему України провалилися – британська розвідка

Квітень, 08 в 10:43

Російська кампанія зі зруйнування об’єднаної енергетичної системи України взимку 2022-2023 років зазнала невдачі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що Росія завдавала серйозних ударів з жовтня 2022 року, але з початку березня 2023 року великомасштабні атаки стали рідкістю. Обстріли меншого масштабу (до 25 носіїв) продовжуються, але цілком імовірно, що вони не позначаться на системі.

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За інформацією британської розвідки, українські мережеві компанії продовжують закуповувати трансформатори та інші важливі компоненти для заміни. Транспортування та встановлення цих компонентів є серйозною логістичною проблемою, особливо трансформаторів високої напруги, які важать не менше 100 тонн.

– Енергетична ситуація в Україні, ймовірно, покращиться з приходом теплішої погоди. Планування та підготовка до наступної зими, певно, вже почалися, – зазначають у міністерстві.