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Факты / Україна

Резников пригласил иностранных пилотов F-16 приехать работать в Украину

Валентина Чорна, редактор ленты
Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Министр обороны Алексей Резников предложил иностранным специалистам, которые умеют обслуживать современную технику и имеют соответствующие разрешения, приехать работать в Украину.

Об этом он сказал на совместном брифинге с исполняющим обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсеном.

— Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы принять участие (в войне — Ред.), иностранный легион готов открыть двери, — заявил Резников.

В свою очередь Поульсен сообщил, что Дания планирует передать Украине 19 САУ Caesar в следующем месяце.

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Также в Минобороны Дании надеются начать поставки танков Leopard-1 нашему государству до начала лета.

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Истточник: Медиацентр Украина

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