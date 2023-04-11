Резников пригласил иностранных пилотов F-16 приехать работать в Украину
Фото: УНИАН
Министр обороны Алексей Резников предложил иностранным специалистам, которые умеют обслуживать современную технику и имеют соответствующие разрешения, приехать работать в Украину.
Об этом он сказал на совместном брифинге с исполняющим обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсеном.
— Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы принять участие (в войне — Ред.), иностранный легион готов открыть двери, — заявил Резников.
В свою очередь Поульсен сообщил, что Дания планирует передать Украине 19 САУ Caesar в следующем месяце.
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Истточник: Медиацентр Украина