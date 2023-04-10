Резников рассказал, как половина Минобороны могла оказаться в плену РФ в начале большой войны

Апрель, 10 в 16:01

Министр обороны Украины Алексей Резников мог попасть в плен, если бы действовал по протоколу безопасности в начале полномасштабного вторжения.

Об этом глава Минобороны рассказал в подкасте УП.

По его словам, защищенный командный пункт Минобороны, куда министр должен был бы ехать со своей командой, находился в Гостомеле, куда враг, как потом стало очевидным, направил мощный удар в виде в частности массированной высадки десанта.

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– ЗКП, который был закреплен за моим персоналом, находился, будете смеяться, в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым же попало в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену. Поэтому мы просто распылились по разным зданиям, которые принадлежат Министерству обороны. Слава Богу, их хватает в Киеве, — отметил Резников.

Он рассказал, что финансы он приказал вывезти за пределы столицы, чтобы они были в более-менее безопасном месте и могли работать.

Напомним, один из первых ударов оккупантов принял Гостомель, ведь этот город расположен на пути от белорусской границы в Киев, а также имеет международный грузовой аэропорт. В результате воздушной атаки войск РФ в аэропорту сгорел крупнейший в мире транспортный самолет — Ан-225 Мрия.