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Факти / Україна

Резніков запросив іноземних пілотів F-16 приїхати працювати в Україну

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Міністр оборони Олексій Резніков запропонував іноземним спеціалістам, які вміють обслуговувати сучасну техніку та мають відповідні дозволи, приїхати працювати до України.

Про це він сказав на спільному брифінгу з виконувачем обов’язків міністра оборони Данії Троелсом Лундом Поульсеном.

– Це стосується і пілотів. Якщо знайдуться пілоти, які знають, як керувати F-16 і готові взяти участь (у війні. – Ред.), іноземний легіон готовий відкрити двері, – заявив Резніков.

Зазначимо, що у НАТО не виключають надання Україні винищувачів F-16, проте конкретні рішення рішення ще не були ухвалені.

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Своєю чергою Поульсен повідомив, що Данія планує передати Україні 19 САУ Caesar наступного місяця.

Також у Міноборони Данії сподіваються розпочати постачання танків Leopard-1 нашій державі до початку літа.

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Джерело: Медіацентр Україна

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