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Факты / Україна

До начала лета Дания планирует передать Украине 19 САУ Caesar и первые танки Leopard-1

Валентина Чорна, редактор ленты
Українські військові та Caesar
Фото: Getty Images

Дания планирует поставить Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar в следующем месяце.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

— Мы надеемся, что артиллерийские системы Caesar поставим в Украину в следующем месяце. Сейчас они находятся на тренировочных полигонах в Дании, — сказал он на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

САУ CAESAR

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Поульсен также напомнил, что два месяца назад Дания подписала соглашение с Германией по танкам Leopard 1.

— Надеемся, что мы начнем поставки танков до лета. Забегая на полгода вперед, в Украину будет возможно поставить около 100 танков Leopard 1. И сможем обсуждать поставки Leopard 2, которых у Дании не очень много. Будем рассматривать другие возможные пути передачи, — сказал он.

По словам Поульсена, важно, чтобы украинские специалисты имели возможность обслуживать и ремонтировать вооружение перед тем, как оно прибудет в Украину, и это будет проработано.

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Источник: Медиацентр Украина

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