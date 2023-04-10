До начала лета Дания планирует передать Украине 19 САУ Caesar и первые танки Leopard-1
Дания планирует поставить Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar в следующем месяце.
Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.
— Мы надеемся, что артиллерийские системы Caesar поставим в Украину в следующем месяце. Сейчас они находятся на тренировочных полигонах в Дании, — сказал он на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Поульсен также напомнил, что два месяца назад Дания подписала соглашение с Германией по танкам Leopard 1.
— Надеемся, что мы начнем поставки танков до лета. Забегая на полгода вперед, в Украину будет возможно поставить около 100 танков Leopard 1. И сможем обсуждать поставки Leopard 2, которых у Дании не очень много. Будем рассматривать другие возможные пути передачи, — сказал он.
По словам Поульсена, важно, чтобы украинские специалисты имели возможность обслуживать и ремонтировать вооружение перед тем, как оно прибудет в Украину, и это будет проработано.
Источник: Медиацентр Украина