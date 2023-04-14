Служба безпеки України повідомила про підозру депутату Держдуми РФ Віктору Водолацькому, який виконує завдання Кремля на тимчасово окупованих територіях Луганщини.

У пресслужбі СБУ зазначили, що зібрали достатню доказову базу на цього російського посадовця.

У Держдумі Водолацький входить до складу прокремлівської фракції Єдиної Росії. Від початку широкомасштабної війни він публічно підтримав дії військ РФ.

Зокрема, після 24 лютого 2022 року депутат незаконно перетнув український кордон для “інспекції” діяльності окупаційних органів у Луганську, Щасті, Попасній і Станиці Луганській.

Водолацький під час цієї поїздки організував роздачу партквитків путінської політсили Єдина Росія місцевим колаборантам. Крім того, він закликав так званих “депутатів” терористичного формування “ЛНР” уніфікувати “законодавство” за російським зразком.

Водолацький також відвідав місця базування російських військ на Сході України. Там на камеру російських пропагандистів він “командував” артилерійським обстрілом позицій ЗСУ на Луганщині.

– Він знявся у пропагандистському відео, на якому віддає команду заряджати гармату та стріляти по позиціях Сил оборони, – уточнили в СБУ.

За даними спецслужби, цей російський депутат регулярно організовує “добровільний” збір допомоги для путінських військ (угруповань Південного військового округу РФ).

До того ж російська влада призначила Водолацького так званим куратором “гуманітарних центрів Єдиної Росії” на захоплених територіях Луганщини.

– Головне призначення цих ворожих осередків – розповсюдження кремлівського режиму під виглядом роздачі місцевим жителям “гумдопомоги” з країни-агресора, – наголосили в СБУ.

Водолацький отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (Умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України, за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування збройної агресії РФ проти України та тимчасової окупації її території, глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ, з використанням ЗМІ).

Тривають заходи для притягнення російського депутата до відповідальності.

У березні СБУ оголосила підозру депутату Держдуми РФ Ігорю Кастюкевичу , який вважається “куратором” тимчасово окупованих територій Херсонщини.

У лютому підозру отримав очільник слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін за сприяння масовим репресіям на тимчасово захоплених українських територіях.

Джерело : СБУ

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