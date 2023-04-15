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Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

Над созданием спецтрибунала за преступление агрессии РФ работают уже 34 страны – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Число стран, входящих в группу, которая работает над созданием специального трибунала над Россией за преступление агрессии против Украины, возросло до 34.

Об этом сообщил в своем Twitter-аканте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, к группе решила присоединиться Коста-Рика.

– Во время нашего телефонного разговора министр иностранных дел Арнольдо Тиноко сообщил мне, что Коста-Рика решила присоединиться к Core Group по спецтрибуналу за преступление агрессии против Украины, увеличивая общее количество стран до 34, — подчеркнул Кулеба.

Министры также обсудили пути дальнейшего усиления двустороннего сотрудничества.

Коста-Рика – это государство в Центральной Америке, которое на севере граничит с Никарагуа, а на юге с Панамой.

В конце февраля к созданию спецтрибунала для наказания России за преступление агрессии присоединилась первая страна Латинской Америки – Гватемала.

В начале февраля в Офисе президента Украины озвучили три возможных модели создания спецтрибунала : на основании соглашения Украины с ООН; на основании многостороннего открытого международного соглашения; гибридный трибунал на основе права и юрисдикции Украины. Последний вариант Киев считает неприемлемым.

Несмотря на это, Государственный департамент США недавно выступил за создание именно гибридного трибунала над Россией.

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Война в Украине, Дмитрий Кулеба, МЗС України, Російська агресія
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