Число стран, входящих в группу, которая работает над созданием специального трибунала над Россией за преступление агрессии против Украины, возросло до 34.

Об этом сообщил в своем Twitter-аканте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, к группе решила присоединиться Коста-Рика.

– Во время нашего телефонного разговора министр иностранных дел Арнольдо Тиноко сообщил мне, что Коста-Рика решила присоединиться к Core Group по спецтрибуналу за преступление агрессии против Украины, увеличивая общее количество стран до 34, — подчеркнул Кулеба.

Министры также обсудили пути дальнейшего усиления двустороннего сотрудничества.

During our call today, FM Arnoldo Tinoco informed me that Costa Rica has decided to join the Core Group on the Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine, bringing the total number of states to 34. We also discussed ways to further boost bilateral cooperation. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 14, 2023

Коста-Рика – это государство в Центральной Америке, которое на севере граничит с Никарагуа, а на юге с Панамой.

В конце февраля к созданию спецтрибунала для наказания России за преступление агрессии присоединилась первая страна Латинской Америки – Гватемала.

В начале февраля в Офисе президента Украины озвучили три возможных модели создания спецтрибунала : на основании соглашения Украины с ООН; на основании многостороннего открытого международного соглашения; гибридный трибунал на основе права и юрисдикции Украины. Последний вариант Киев считает неприемлемым.

Несмотря на это, Государственный департамент США недавно выступил за создание именно гибридного трибунала над Россией.

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