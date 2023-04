Число стран, входящих в группу, которая работает над созданием специального трибунала над Россией за преступление агрессии против Украины, возросло до 34.

Об этом сообщил в своем Twitter-аканте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, к группе решила присоединиться Коста-Рика.

Министры также обсудили пути дальнейшего усиления двустороннего сотрудничества.

During our call today, FM Arnoldo Tinoco informed me that Costa Rica has decided to join the Core Group on the Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine, bringing the total number of states to 34. We also discussed ways to further boost bilateral cooperation.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 14, 2023