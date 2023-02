Гватемала стала первой страной Латинской Америки, согласившейся присоединиться к созданию Специального трибунала для наказания России за преступление агрессии против Украины.

Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Этими днями глава МИД принимает участие в заседаниях ООН в Нью-Йорке (США). Там Кулеба встретился с министром иностранных дел Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресом.

Темой переговоров стало привлечение РФ к ответственности за полномасштабную агрессию против Украины.

In New York, I was glad to meet with @MarioBucaroGT. Guatemala is our true friend. We discussed joint efforts to hold Russia accountable, including for the crime of aggression. Guatemala will join the Core Group on the Special tribunal, the first nation of Latin America to do so. pic.twitter.com/eZP8oFpGk7

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2023