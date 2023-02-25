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Гватемала стала первой страной Латинской Америки, согласившейся присоединиться к созданию Специального трибунала для наказания России за преступление агрессии против Украины.

Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Этими днями глава МИД принимает участие в заседаниях ООН в Нью-Йорке (США). Там Кулеба встретился с министром иностранных дел Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресом.

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Темой переговоров стало привлечение РФ к ответственности за полномасштабную агрессию против Украины.

– Гватемала – наш верный друг. Мы обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности, в том числе за преступление агрессии. Гватемала станет первой страной Латинской Америки, которая войдет в основную группу по созданию Специального трибунала, — подчеркнул Кулеба.

In New York, I was glad to meet with @MarioBucaroGT. Guatemala is our true friend. We discussed joint efforts to hold Russia accountable, including for the crime of aggression. Guatemala will join the Core Group on the Special tribunal, the first nation of Latin America to do so. pic.twitter.com/eZP8oFpGk7 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2023

Недавно в Офисе президента Украины озвучили три модели создания Специального трибунала над РФ: на основании соглашения Украины с ООН; на основании многостороннего открытого международного договора между странами мира; как суд, который будет работать на основании права и юрисдикции Украины. Приемлемыми для Киева являются первые два варианта.

19 января Европарламент поддержал создание трибунала по расследованию преступления российской агрессии против Украины. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз твердо настроен создать трибунал.

В то же время, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прогнозировала, что международный трибунал или другие механизмы могут быть готовы к лету 2023 года.

Фото: Twitter-аккаунт Дмитрия Кулебы