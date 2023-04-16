Ввечері 16 квітня на Херсонщині лунають вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

На території Херсонської області з 19:47 була оголошена повітряна тривога, небезпека тривала 54 хвилини.

Нагадаємо, що сьогодні ворог завдав ракетного удару по Комишувасі та Запоріжжю.

У Комишувасі постраждав склад із паливними брикетами, ще одна ракета влучила біля місцевої церкви. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлі та житлові будинки навколо, двоє жителів постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 417-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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