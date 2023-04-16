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Валентина Чорна, редакторка стрічки

На Херсонщині повідомляють про вибухи

вибух
Фото: Pixabay

Ввечері 16 квітня на Херсонщині лунають вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

На території Херсонської області з 19:47 була оголошена повітряна тривога, небезпека тривала 54 хвилини.

Нагадаємо, що сьогодні ворог завдав ракетного удару по Комишувасі та Запоріжжю.

У Комишувасі постраждав склад із паливними брикетами, ще одна ракета влучила біля місцевої церкви. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлі та житлові будинки навколо, двоє жителів постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 417-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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На Херсонщині повідомляють про вибухи

Війна в Україні, Вибух, Російська агресія, Херсонська область
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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