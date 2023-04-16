Погибла женщина: РФ обстреляла храм в центре Донецка во время службы
В пасхальную ночь 16 апреля российские оккупанты обстреляли центр Донецка, чтобы обвинить Украину.
Об этом сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко.
По его словам, пакет из РСЗО захватчики выпустили в районе храма, где продолжалась пасхальная служба.
Погибла женщина. Многие получили ранения.
Фото: Виктория Мельникова
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко