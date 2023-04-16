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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Погибла женщина: РФ обстреляла храм в центре Донецка во время службы

Погибла женщина: РФ обстреляла храм в центре Донецка во время службы

В пасхальную ночь 16 апреля российские оккупанты обстреляли центр Донецка, чтобы обвинить Украину.

Об этом сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, пакет из РСЗО захватчики выпустили в районе храма, где продолжалась пасхальная служба.

Погибла женщина. Многие получили ранения.

Фото: Виктория Мельникова

Война в Украине, Пасха, Донецк, Російська агресія, РФ, Церква
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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