Загинула жінка: РФ обстріляла храм в центрі Донецька під час служби
У великодню ніч 16 квітня російські окупанти обстріляли центр Донецька, аби звинуватити Україну.
Про це повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
За його словами, пакет із РСЗВ загарбники випустили в районі храму, де саме тривала великодня служба.
Загинула жінка. Багато людей дістали поранення.
Фото: Вікторія Мельникова
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко