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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Загинула жінка: РФ обстріляла храм в центрі Донецька під час служби

Загинула жінка: РФ обстріляла храм в центрі Донецька під час служби

У великодню ніч 16 квітня російські окупанти обстріляли центр Донецька, аби звинуватити Україну.

Про це повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, пакет із РСЗВ загарбники випустили в районі храму, де саме тривала великодня служба.

Загинула жінка. Багато людей дістали поранення.

Фото: Вікторія Мельникова

Війна в Україні, Великдень, Донецьк, Російська агресія, РФ, Церква
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Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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