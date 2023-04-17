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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Нарощування виробництва боєприпасів і ракет: Зеленський провів засідання Ставки

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У понеділок, 17 квітня, президент Володимир Зеленський знову скликав засідання Ставки верховного головнокомандувача для обговорення актуальних під час війни питань.

Як поінформували в пресслужбі Офісу президента, темами засідання стали:

  • Оперативна ситуація на передовій – учасники Ставки заслухали відповідну інформацію. А командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ Хортиця, Таврія, Одеса, Північ доповіли про бойові дії на їхніх ділянках фронту.
  • Ймовірні дії ворога в найближчий період. Про це доповідали представники розвідки.
  • Забезпечення українських військ озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва. Члени Ставки проаналізували виконання контрактів з українськими виробниками, можливості нарощування власного виробництва боєприпасів та всіх типів ракет.
  • Комплектування новостворених бригад особовим складом і військовою технікою. Це питання розглядалося протягом вже кількох засідань Ставки.

У засіданні брали участь: керівник ОПУ Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, прем’єр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків, члени уряду, керівники силових відомств і правоохоронних органів.

Як відомо, 13 квітня Рада ЄС погодила виділення €1 млрд у межах Європейського фонду миру (EPF) на боєприпаси для України.

20 березня країни Євросоюзу погодили план, згідно з яким мають передати Україні 1 млн снарядів протягом 12 місяців.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, Російська агресія
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