В украинских Воздушных силах Вооруженных сил показали видео, как комплекс противовоздушной обороны уничтожает вражескую цель в ночь на 19 апреля в Одесской области.

Видеофрагмент с уничтожением вражеского объекта обнародовало Воздушное командование Юг на своей странице в Facebook.

— Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг преданно и героически защищают украинское небо. На видео — боевая работа подразделения бригады ночью 19 апреля 2023 года в Одесской области, — говорится в сообщении.

Военные не уточняют, о каком именно объекте идет речь, но ранее сообщалось, что в ночь на 19 апреля в небе Одесской области средствами ПВО были уничтожены десять дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Всего было выпущено 12 вражеских БпЛА.

В Укрэнерго впоследствии сообщили, что атака беспилотников не имела последствий для украинской энергосистемы.

Перед этим, 18 апреля, оккупационные войска армии РФ по меньшей мере трижды атаковали Орехово в Запорожской области. Противник бил по частному сектору запрещенными международным законодательством зажигательными снарядами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 420-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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