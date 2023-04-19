Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

В ВСУ показали видео уничтожения дронов во время ночной атаки в Одесской области

В ВСУ показали видео уничтожения дронов во время ночной атаки в Одесской области
Фото: Getty Images

В украинских Воздушных силах Вооруженных сил показали видео, как комплекс противовоздушной обороны уничтожает вражескую цель в ночь на 19 апреля в Одесской области.

Видеофрагмент с уничтожением вражеского объекта обнародовало Воздушное командование Юг на своей странице в Facebook.

— Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг преданно и героически защищают украинское небо. На видео — боевая работа подразделения бригады ночью 19 апреля 2023 года в Одесской области, — говорится в сообщении.

Военные не уточняют, о каком именно объекте идет речь, но ранее сообщалось, что в ночь на 19 апреля в небе Одесской области средствами ПВО были уничтожены десять дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Всего было выпущено 12 вражеских БпЛА.

В Укрэнерго впоследствии сообщили, что атака беспилотников не имела последствий для украинской энергосистемы.

Перед этим, 18 апреля, оккупационные войска армии РФ по меньшей мере трижды атаковали Орехово в Запорожской области. Противник бил по частному сектору запрещенными международным законодательством зажигательными снарядами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 420-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, ВСУ, Одесская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
США в среду объявят о новом пакете военной помощи — пресс-секретарь Белого дома
Білий дім
ПВО Patriot в Украине и очередной обстрел Херсона: 420-й день войны (онлайн)
В ВСУ показали видео уничтожения дронов во время ночной атаки в Одесской области
Украина планирует использовать “легкие” танки AMX-10 RC при контрнаступлении — Newsweek
Танки AMX-10
Враг наступает ценой больших потерь. На 4-х направлениях отражено более 40 атак — Генштаб
ЗСУ
ВСУ с помощью ЗРК Patriot смогут отгонять вражескую пилотируемую авиацию — Игнат
MIM-104 Patriot
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.04.2023)
В ВСУ показали видео уничтожения дронов во время ночной атаки в Одесской области
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (19.04.2023)
В ВСУ показали видео уничтожения дронов во время ночной атаки в Одесской области
Уже собрали на дроны и бус: в Черкассах студенты разбирают ноутбуки ради ВСУ
Ремонт гаджетів
В КГГА рассказали, когда ожидают пик весеннего наводнения и как готовятся спасатели
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь