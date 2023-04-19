Ночная атака дронов в Одесской области не имела последствий для энергосистемы — Укрэнерго

Ночная атака российских беспилотников в Одесской области не имела последствий для энергосистемы и не привела к необходимости ограничения потребления.

Об этом сообщают в Укрэнерго.

– Производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. Продолжается экспорт электроэнергии в Словакию, Польшу и в Молдову. Также из Словакии продолжается незначительный импорт, – говорится в сообщении.

Работают все виды генерации. Продолжается половодье. Гидроэлектростанции Укргидроэнерго работают в течение всех суток и для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды на Днепре и Днестре.

В ведомстве отмечают, что сложная ситуация с энергоснабжением остается вдоль линии фронта. Вчера в очередной раз под обстрел россиян попали распределительные сети в Донецкой области.

– Восстановление энергосистемы продолжается. Ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, которые подверглись российским атакам, приоритетом остается восстановление надежности питания. Также на Харьковщине и в Запорожье за прошедшую неделю бригады Укрэнерго провели ремонт и вернули в работу 2 магистральные линии электропередачи, которые ранее повредил враг, – рассказали в Укрэнерго.

Напомним, ночью 19 апреля российские войска атаковали Одесскую область 12 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131. Десять из них уничтожили военные зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования Юг. Есть попадание в объект рекреационной инфраструктуры.

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